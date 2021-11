Mediacom non si ferma più: un altro trimestre in crescita. Le parole di Commisso

Si tratta del 99 trimestre di utile consecutivo,

Mediacom Communications Corporations ha riportato i risultati relativi alla chiusura del terzo trimestre del 2021. Rocco Commisso può ritenersi molto soddisfatto dei numeri della sua azienda che appare in continua crescita. I ricavi sfondano ancora il muro dei 500 milioni di dollari (557,1 con un incremento del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). L'utile operativo è di ben 246,5 milioni, in aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente. (Con quello odierno sono 99 i trimestri di utile consecutivo). Da sottolineare anche i dati l'indebitamento che continua a diminuire: il debito netto è stato pari a $1,352 miliardi con una riduzione di $505,1 milioni rispetto al 30 settembre 2020. Così come il tasso di indebitamento netto è stato pari a 1,37x. Al 30 settembre 2020 era pari a 2,03x