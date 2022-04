Matteini: “Fiorentina uscita bene da San Siro. Cabral? È il futuro”

Il giornalista Francesco Matteini, ha parlato della sfida dei viola con l'Inter e della grande occasione di Cabral

Il giornalista Francesco Matteini , ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno, della Fiorentina di San Siro e dell'occasione di Cabral . Ha iniziato dicendo: "La Fiorentina è uscita da San Siro con un'autostima aumentata. Poteva perfino finire meglio, se Ikonè non avesse sbagliato quel gol. Ha fatto una prestazione matura, tosta, che ha fatto ben sperare".

Ha proseguito parlando dell'occasione di Cabral: "Ci sono tre motivi per la titolarità di Cabral nella sfida di domani. Italiano dà spesso molta fiducia a coloro che rimangono ad allenarsi con lui e Piatek non è nemmeno al 100%, dopo l'infortunio in nazionale. E poi perché sarà l'attaccante del futuro della Fiorentina, quindi c'è voglia di capire le sue qualità".