Marques: “Pedro è un Cavani da giovane, può fare benissimo a Firenze”

Andersinho Marques, voce del calcio brasiliano di SportMediaset, ha parlato di Pedro e Dalbert ai microfoni del Pentasport:

Pedro ha grandi margini di miglioramento, è un Cavani da giovane, poco più tecnico di Toni, salta meglio l’uomo. Lui è il vero numero 9, realizzatore e bravo a coprire anche in fase difensiva. Per la Fiorentina è un ottimo investimento, con la Fiorentina può diventare un top player. Per me si adatta benissimo al calcio italiano ed europeo, ha tattica, tecnica e forza muscolare. Lui deve entrare nella tattica italiana, che è il grosso problema dei giocatori brasiliani. La Serie A è una delle migliori università del calcio mondiale, se fa bene lì si può prendere la maglia del Brasile, visto che già era stato convocato prima del’infortunio, e magari sarebbe andato anche in Copa America. Fisicamente ora sta bene, serve solo capire quanto tempo gli ci vorrà per inserirsi nel calcio italiano. Dalbert è un giocatore molto tecnico e valido, in Francia ha fatto molto bene, con l’Inter non è andata, ma questa può essere la volta buona.