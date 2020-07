Mareggini: “La prossima Fiorentina dovrà fare bene, non benino. Terracciano? Non mi stupisce…”

L’ex portiere anche della Fiorentina Gianmatteo Mareggini a TMW ha detto la sua sulla stagione dei viola e sul momento che sta vivendo la Fiorentina con un focus anche sulla panchina e sul nome molto chiacchierato di Daniele De Rossi. Ecco le sue considerazioni:

De Rossi? Se sarà scelto vorrà dire che sarà ritenuto subito pronto e con qualità per guidare una squadra. Penso sempre che il ruolo di centrocampista possa avvantaggiare sulla panchina. Però, senza fare nomi, penso che sarebbe importante avere un tecnico che conosca la Fiorentina e che possa riportarla dove le compete, in Europa. Serve uno che sia adatto alla piazza di Firenze, con una personalità ben precisa e che sia a conoscenza del fatto che ci sia un progetto importante che punta in alto. Insomma, serve fare bene, non benino.

Terracciano? Non mi stupisce la buona prestazione di ieri, è un valore aggiunto e quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo, gli fa onore. Anche con il Parma ha saputo farsi trovare pronto. In generale è difficile capire come risolvere il problema in attacco dei viola e non so se un attaccante di sicuro livello avrebbe potuto risolvere la questione. Penso che per il futuro vadano aggiustati alcuni particolari.