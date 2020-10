Marchionni: “Callejon fra i migliori nel suo ruolo. Chiesa? Perso uno che non ci voleva stare”

L’ex viola Marco Marchionni è intervenuto a Lady Radio:

La Fiorentina si è mossa bene sul mercato, i giocatori controvoglia non vanno tenuti (parla di Chiesa). Per quanto forte che fosse, la società ha solo perso un giocatore che non ci voleva più stare. Attacco? I loro gol dipenderanno dalla squadra, se le cose funzionano possono realizzare i gol che servono. Callejon? È uno dei più forti esterni dell’ultimo periodo, segna e fa segnare. E’ un grande acquisto, dipenderà anche da Iachini come lo utilizzerà. Lo spagnolo può far male in fase offensiva, vedremo perché fino ad ora Iachini ha giocato col 3-5-2. La mia Fiorentina giocava col cuore e a memoria, i tifosi ci apprezzavano.