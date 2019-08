Malusci: “Badelj difficile da trovare, Politano mi piacerebbe. Mi hanno impressionato in tre…”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“A noi oggi mancava un play, il play è difficile da trovare, uno come Badelj è difficile da trovare. Al di là di quel che è successo, è un ritorno importante tecnicamente e per lo spogliatoio, e su questo ci si deve concentrare.

Chiesa è sempre lo stesso, in campo si fa sempre sentire anche senza sorriso. In tre mi hanno impressionato: Castrovilli, Sottil e Ranieri, che possono stare nel gruppo. Ritmi molto lenti, manca un finalizzatore… Se arrivasse Politano sarei contento, mi piace, mentre a centrocampo manca qualcosina oltre a Badelj. Positivi i nuovi, Boateng e Lirola.

Sul mercato va bene come hanno fatto ora: non prendere per prendere, ma metter mano dove serve. Montella-Pradè è una coppia valida. Oggi ci sono due mesi per fare mercato senza contare gennaio, vedere un giocatore vestire una maglia dopo l’altra non mi piace. ”