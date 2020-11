Lucarelli sul problema attacco: “Esiste in Europa un attaccante da 20 gol per la Fiorentina?”

Cristiano Lucarelli, ex bomber e attualmente tecnico della Ternana, è intervenuto a RTV38 dicendo la sua sulla Fiorentina. Non sono mancati i riferimenti a Prandelli e alla sconfitta con il Benevento:

Con l’inizio dell’era Commisso è cominciato anche un nuovo percorso, che ovviamente ha bisogno di tempo. Il presidente vuole fare investimenti e ci sta puntando tanto, dal Centro Sportivo già fatto al prossimo tema stadio. Sul mercato è inevitabilmente partito più col freno a mano, in modo da rendersi conto meglio di come funzioni il calcio in Italia. Credo non voglia rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Il problema attacco? È un ruolo che ha bisogno di maturazione, a venti anni non si può reggere un reparto così difficile. Io penso che Cutrone possa calzare a pennello per una società come la Fiorentina, ma più ad ampio raggio penso: esiste in Europa un attaccante che accetti di venire a Firenze e che allo stesso tempo garantisca 20 gol?