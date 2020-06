L’opinione: “Con Commisso la Fiorentina ha davanti un futuro radioso”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di Fiorentina al Pentasport:

“Alla Lazio (I PROBLEMI DI INZAGHI) ieri mancavano alcuni elementi importanti, se si dovesse passare ai playoff l’Atalanta può vincere lo scudetto. La Fiorentina non va tanto bene, la stagione è un po’ disgraziata se penso alla questione allenatori. Non credo che Iachini sia l’allenatore che vuole Commisso, credo che voglia un grande nome per una Fiorentina vincente. Ci vuole pazienza, ma il club gigliato ha davanti un futuro radioso”.