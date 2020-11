L’opinione: “Buona la direzione di Orsato, non ha favorito la Fiorentina”

Nella consueta rubrica su Lady Radio Simone Pagnini ci spiega le motivazioni delle decisioni prese ieri sera da Orsato.

Orsato per me è pienamente sufficiente, quindi gli do una sufficienza piena perché ha diretto una partita che sulla carta sembrava semplice ed in realtà poteva non diventarlo. La gestione dei cartellini e della totalità della gara è stata fatta molto bene e chi ha assistito alla partita dalla televisione avrà potuto ascoltare Orsato spiegare perché non ha dato calcio di rigore alla Roma. Questo vuol dire avere la partita in pugno, essere rispettato dai calciatori e avere un dialogo con i calciatori che è fondamentale nel gioco del calcio. Anche il presunto colpo di mano di Biraghi è stato gestito bene dall’arbitro. Il secondo giallo per Castrovilli ci poteva stare, ma il primo giallo era stato eccessivo e il secondo fallo invece è stato eccettuato dall’urlo del romanista. Secondo me ha gestito bene eccedendo un po’ sul primo cartellino e restando più fermo sua secondo. Iachini poi ha preferito togliere Castrovilli per evitare ogni rischio di doppio cartellino per il suo calciatore più rappresentativo a centrocampo.