Il giornalista Massimo Lopes Pegna è intervenuto in collegamento telefonico a Radio Bruno:

La Fiorentina ha una ferrea volontà di trattenere Chiesa almeno per un anno, e il giocatore non può fare nulla sul contratto. Nel secondo tempo di ieri, in condizioni fisiche imperfette, ha dimostrato professionalità, quindi il problema può essere un non-problema, oppure solo un problema economico, nel senso che può deprezzarsi.

Credo che la proprietà non sia sprovveduta, esiste una strategia che magari ci sfugge. Potrebbero voler portare il giocatore allo scoperto, fargli dire che vuole andare, che è quello che ormai abbiamo capito. Commisso vuole portare una ventata d’aria fresca, tiene alla squadra come fosse sua figlia: sono curioso di vedere cosa succederà alle prime riunioni in Lega (anche alla luce delle battaglie che Rocco sta combattendo contro l’MLS americana)

Andranno a dritto come le ruspe, come hanno fatto con Corvino, senza toni gentili: quando ci si trova davanti a consuetudini sbagliate si cancella, si cambia, si rivoluziona. Molto difficile, soprattutto in un mondo che conoscono poco, quello degli agenti e del loro strapotere.

Mercato? I nomi Pradè non li ha fatti, ma ha il mercato in mano e aspetta solo il momento più vantaggioso per chiudere una sequela di affari, tra cui quello legato al regista. Ha detto solo chi non prenderà: Borja, Rafinha e Balotelli. Bellissime parole per i giovani, secondo me Vlahovic diventerà uno dei giocatori più forti d’Europa, è un 2000 davvero interessante. Per la porta, una decisione va presa in fretta; se esiste un problema per Dragowski, andrà risolto quanto prima.”