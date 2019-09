Longhi: “Fiorentina, Europa possibile. Ma con un po’ più di esperienza…”

Intervento a Radio Sportiva, il giornalista Bruno Longhi ha parlato del momento di ripresa della Fiorentina:

Non ha sicuramente avuto un calendario favorevole, ha affrontato avversari tosti, poteva avere un punticino in più. Ieri si è ripresa, un buon viatico per il futuro. Pare aver adottato il modulo più funzionale con Ribery e Chiesa in attacco e ha le possibilità di arrivare in zona Europa, la formula sembra essere quella giusta. I giovani? A volte, nel nostro campionato facciamo fatica a lanciare i giovani. C’è però l’altra faccia della medaglia: un po’ di esperienza in più, ad esempio, sarebbe servita alla Fiorentina nella gara pareggiata all’ultimo contro l’Atalanta.