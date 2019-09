LIVE – Fiorentina-Perugia 1-0: Montiel la sblocca con un sinistro a giro!

La Fiorentina sfrutta la pausa dal campionato per far mettere minuti nelle gambe ai nuovi arrivati. I viola affrontano il Perugia, formazione di Serie B che condivide il primato insieme a Entella e Salernitana nel campionato cadetto. Questa sera vi raccontiamo il match in diretta dallo stadio Artemio Franchi. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Ceccherini, Pulgar, Dalbert; Zurkowski, Cristoforo, Benassi (C); Ribery, Montiel, Boateng.

Panchina: Chiorra, Dragowski, Castrovilli, Eysseric, Ghezzal, Lirola, Duncan, Dutu, Pierozzi, Simonti, Thereau.

Perugia (3-5-2): Fulignati; Balic, Gyomber, Sgarbi; Nzita, Nicolussi Caviglia, Kouan, Buonaiuto, Falasco; Melchiorri (C), Falcinelli.

Panchina: Vicario, Ruggiero, Rodin, Iemmello, Fernandes Cantin, Konate, Rossi, Corradini, De Araujo, Falzerano, Di Chiara.