Lirola: “Sto arrivando al top, il nuovo modulo mi piace. Vinceremo tante partite”

Dalla pancia del Franchi ha parlato in zona mista il terzino viola Pol Lirola: “Sapevo che mancava la vittoria da tanto tempo. La gente meritava i tre punti e meno male che è arrivata oggi, non sarà l’ultima: quest’anno ne seguiranno tante altre. Finale con paura? Un episodio li ha rimessi in carreggiata, ma siamo stati bravi a non cadere nel tranello come domenica con l’Atalanta. Io in crescita? Quando cambi la routine dopo tre anni è difficile per un ragazzo giovane ambientarsi. Sto arrivando al mio livello fisico top perché questa estate la preparazione è stata così così per via dell’Europeo Under 21. Cambio modulo? Mi piace, il mister mi chiede di stare alto e di puntare gli esterni per tenerli bassi e aprire spazi per Fede e Franck: spero di entrare sempre più in area per fare gol e assist. Ribery? E’ un mostro, per l’età che ha più qualità di tutti gli altri 21 in campo. E a noi giovani ci da tanti consigli”.