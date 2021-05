L’ex Napoli perplesso: “Non capisco Callejon fuori da un 4-3-3”

Le perplessità su rendimento e posizione in campo di Josè Callejon, arrivato in estate alla Fiorentina, dal Napoli

"Non mi aspettavo un Callejon così deludente alla Fiorentina. Nell'ultimo anno al Napoli si vedeva che non era il solito giocatore delle stagioni precedenti, ma non se ne poteva fare a meno per le sue abilità. Se però tu Fiorentina prendi Callejon, allora lo devi far giocare nel 4-3-3, non in altri moduli non adatti alle sue caratteristiche. Invece lo hanno preso per schierarlo in altri sistemi, non capisco".