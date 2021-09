L’ex Genoa Sculli: “Callejon l’arma in più della Viola, Italiano l’uomo giusto”

Le parole dell'ex attaccante esterno del Grifone

Il Pentasport di Radio Bruno ha intervistato l'ex attaccante, tra le altre, di Genoa e Lazio, Giuseppe Sculli, che ha parlato dell'attuale Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. "Ritengo l'ex mister dello Spezia l'uomo giusto per riportare i viola in alto, sicuramente quello di quest'estate è stato un ottimo mercato da parte dei gigliati, basti pensare all'arrivo di Gonzalez. Contro il Genoa sarà una bella partita". Poi sui singoli: "Come ex esterno d'attacco mi soffermo su Callejon e Sottil, due giocatori molto importanti. Il secondo ha fatto vedere ottime cose a Cagliari lo scorso anno, spero ora abbia continuità, mentre che dire dell'ex Napoli, è un grandissimo. Può essere l'arma in più. Vlahovic? Gli auguro di rinnovare ed in futuro di giocare in un top club, se lo merita".