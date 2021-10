L’ex arbitro Calvarese: “Che errore su Cuadrado in quel Fiorentina-Napoli”

La difficoltà per gli arbitri aumenta quando il giocatore che attacca si muove a elevata rapidità

"Cuadrado è uno dei giocatori più difficili da arbitrare. Mi ricordo che in un Fiorentina-Napoli gli diedi il secondo giallo per una simulazione che invece non c'era, ho rivisto le immagini ed era rigore. Credo che i giocatori tecnicamente rapidi siano i più difficili da arbitrare. Noi studiamo tanto ma è comunque difficili adeguarsi alla rapidità di gambe di alcuni e decidere in così poco tecnico. Più un calciatore è forte tecnicamente, più è rapido, più è complicato”.