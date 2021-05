L’esperto: “Il rigore per il Napoli? Se continua così, ce ne saranno 400 l’anno”

Per l'ex arbitro di calcio Luca Marella il presunto fallo di Milenkovic su Rrahmani era stato già giudicato in presa diretta dall'arbitro prima della chiamata del Var

Su Radio 24, l'ex arbitro ed oggi opinionista Luca Marelli ha parlato del rigore concesso al Napoli sul campo della Fiorentina, rigore che poi ha spianato la strada alla vittoria degli azzurri. Secondo l'ex direttore di gara "il fischietto del match, Rosario Abisso, era nella posizione ideale per giudicare il contatto Milenkovic-Rrahmani, cosa che infatti ha fatto, decidendo di non assegnare il penalty. Soltanto dopo è arrivata la chiamata del Var. Il problema sono le indicazioni che ha dato il designatore Rizzoli ai suoi arbitri, creando un'oggettiva confusione. Il protocollo non prevede la rivisitazione di episodi dubbi, ma di chiaro ed evidente errore. Se continuano così, il prossimo campionato vedremo 400 rigori...".