“Borja-Fiorentina, affare possibile. Commisso non è spendaccione”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Borja Valero alla Fiorentina? Credo che l’operazione sia possibile. Borja Valero ha un contratto importante con l’Inter bisognerà vedere come sciogliere questo nodo. Non è un centrocampista statico, ha i suoi ritmi. Veretout-Milan? Non penso sia una pista calda, di caldo c’è l’attesa della sentenza della Uefa. Non mi pare che Maldini e Boban siano focalizzati sul francese e poi bisogna vedere quale sarà il budget a disposizione dei rossoneri. Viviano? Ha fatto bene alla Spal, Lafont merita fiducia, alle sue spalle è giusto che ci sia competizione. Commisso? Non penso sia uno spendaccione. Se vuole tenere Chiesa, un gioiello, deve creare una squadra all’altezza. In Pradè vedo buon senso. Chiesa? La Juventus deve ancora vendere, ora non ha 70 milioni da investire che era la cifra di cui si parlava un mese fa. Penso che Commisso possa mantenere la parola data.