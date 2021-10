La riflessione di Pedullà: “Se fossi Commisso, ecco cosa farei con Vlahovic”

L'editoriale del noto giornalista sul suo sito

Su alfredopedulla.com troviamo un editoriale del noto giornalista esperto di mercato, che si concentra sulla questione divenuta ormai il vero tormentone del mondo viola: il futuro di Dusan Vlahovic e la rottura con Rocco Commisso. In questo pezzo Pedullà si mette nei panni del presidente viola e prova a suggerire una strada da percorrere. Partendo dalle colpe del centravanti gigliato: "Vlahovic non era tenuto ad accettare la proposta di Commisso, ma avrebbe dovuto avere la decenza di non giocare con i sentimenti della gente, annunciando che alla prima occasione avrebbe firmato il rinnovo e che il suo cuore era a Firenze. C’è un video, ma non solo quello, che lo inchioda. Sarebbe bastato restare in silenzio, avrebbe fatto una figura migliore". Poi consiglia la linea dura: "Se io fossi Commisso, farei così fino al 30 giugno 2023: allenamenti e panchina, ci vediamo il primo luglio, nel frattempo goditi Firenze come quei turisti ricchi che scoprono gli Uffizi e non hanno più voglia di tornare a casa. Poi sarai libero di pensare a cosa fare, con chi andare e quanto guadagnare".