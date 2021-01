La probabile formazione: avanti col 3-5-2, due le novità rispetto al Bologna

Nonostante gli impegni ravvicinati, per la sfida contro la Lazio Cesare Prandelli non stravolgerà la sua Fiorentina. La linea è tracciata, si va avanti con il 3-5-2 e una formazione molto simile a quella vista nelle ultime due uscite. A destra c’è la conferma di Caceres, mentre dall’altra parte torna Biraghi dalla squalifica con Igor che completerà il pacchetto arretrato insieme agli intoccabili Milenkovic e Pezzella. In mediana pochi dubbi per tutti i quotidiani: riposo per Borja Valero, dentro Pulgar in posizione di regista. Ai suoi lati Amrabat e Castrovilli, il cui compito sarà quello di innescare la coppia d’attacco formata da Ribery e Vlahovic. Anche davanti il tecnico di Orzinuovi punta sulla continuità, o forse fa di necessità virtù.