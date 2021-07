La foto social: Pezzella manda segnali alla Fiorentina. E’ pronto a restare?

Il centrale argentino ha condiviso una storia su Instagram con in bella vista la fascia di capitano DA13, taggando il club viola

Ieri le parole di Nicolas Burdisso "Pezzella ha fatto una grandissima Coppa America" rilasciate al media ufficiale viola, oggi la foto (sotto) condivisa dal centrale argentino come storia su Instagram, con in bella vista la fascia di capitano DA13. Forse German Pezzella resterà davvero alla Fiorentina, nonostante un contratto, quello del difensore, che scadrà tra undici mesi. La ventata d'aria fresca portata nell'ambiente dall'arrivo carico di entusiasmo di Vincenzo Italiano può davvero cambiare diverse situazioni, tra cui quella riguardante l'attuale capitano della formazione gigliata, il quale era considerato fino a poche settimane fa un sicuro partente. E che sicuramente è il primo a non essere contento del rendimento mostrato nell'ultimo campionato.