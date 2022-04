Italiano: “Prima il Venezia, poi la Juve. ‘Portaci in Europa’? Mi ha emozionato”

La concentrazione del tecnico viola prima di due partite-chiave

"Ieri è stato un bellissimo appuntamento, una giornata stupenda. La Fiorentina vista domenica mi è piaciuta tantissimo, con carattere in un ambiente non facile. Spero che ci esprimiamo sempre così con questa voglia e questo atteggiamento. Se devo scegliere tra Coppa Italia e qualificazione in Europa? No, c'è voglia di fare il meglio su entrambi i fronti. Quindi prima il Venezia, poi la Juve. Proveremo a ribaltare l'andata, ma esorto a non distogliere l'attenzione dalla gara di sabato. Il coro 'portaci in Europa'? Mi sono emozionato, mi responsabilizza in vista del rush finale. Ce la metteremo tutta. Bisogna sempre pensare che gli avversari faranno sempre di tutto per batterti, quindi non adagiarsi sulle vittorie. Cosa temo del Venezia? Quando una squadra lotta per un obiettivo, gioca col coltello tra i denti. Noi scenderemo in campo con la stessa determinazione in più e ci aggiungeremo quello che ci portiamo dietro da Napoli, il sostegno dei tifosi e la nostra qualità".