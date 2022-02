Italiano: “La qualità la si vuole davanti, ma serve anche dietro nel difendere”

Le considerazioni dell'allenatore dopo una pesante sconfitta

"Grande merito alla Lazio, ma per quello che si è visto nel primo tempo non meritavamo lo 0-3. Alla minima distrazione ci hanno castigato, noi potevamo fare molto meglio a livello difensivo. Abbiamo le qualità per ripartire velocemente, cercheremo di farlo. Ci sono state tre situazioni in cui abbiamo rincorso per tutto il campo, dobbiamo lavorare meglio sulle marcature preventive. La qualità la si vuole davanti, ma bisogna averla anche dietro nel difendere. Il risultato sembra un disastro, ma all'atto pratico non è così. Gli esterni e le punte hanno le qualità per fare gol in ogni momento della gara. Abbiamo perso un ottimo finalizzatore, ma dobbiamo solo cercare di far integrare i nuovi nel minor tempo possibile. La sconfitta non è figlia di tutto quel che è successo negli ultimi giorni, ma delle nostre disattenzioni. Siamo in alto, ogni volta siamo riusciti a ripartire e lo faremo anche stavolta".