Italiano, la firma sul contratto non è ancora arrivata

Italiano-Fiorentina, ci siamo. Ma la Fiorentina smentisce la firma

Nell’incontro andato in scena questo pomeriggio a Villa Olmi, Vincenzo Italiano non ha firmato il contratto con la Fiorentina. Il tecnico è ancora in attesa del via libera dallo Spezia. E' quanto fatto trapelare dalla società gigliata, che al momento smentisce quanto riportato dal TGR Rai. Manca comunque pochissimo per l'ufficialità, attesa nelle prossime ore.