Italiano domani in conferenza stampa per presentare il big match contro l’Inter

Si avvicina il prestigioso appuntamento contro i nerazzurri allenati da Inzaghi

Come comunicato dai canali ufficiali gigliati, la conferenza stampa di Vincenzo Italiano per presentare la sfida contro l'Inter è stata fissata domani alle ore 16. Ricordiamo che il match andrà in scena martedì al Franchi alle ore 20:45 in uno degli anticipi più affascinanti del turno infrasettimanale. Segui la diretta testuale su Violanews.