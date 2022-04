Italiano/2: “Castro è un altro giocatore, Nico è un attaccante vero”

Vincenzo Italiano dalla sala stampa del Franchi ha commentato così la vittoria della sua Fiorentina, 1-0 sull'Empoli

Meno goal subiti - Vero che in certe partite rischi con una mezza sbavatura di complicare. Anche oggi abbiamo tirato in porta 24 volte, senza riuscire a segnare. Concretezza e cinismo non sono nelle nostre corde. Sono felice che spesso siamo noi a fare la partita e creare tanti presupposti. Con l'uomo in più abbiamo continuato a costruire gioco. Sotto l'aspetto difensivo siamo cresciuti, ci prendiamo il rischio di giocare 1 vs 1, ma con concentrazione dei ragazzi Da menzionare anche che attaccanti e centrocampisti rincorrono e aiutano.