Italiano/3: “Poco tempo per rimediare, ma rialziamoci. Grazie Franchi”

Le parole di Vincenzo Italiano, intervenuto dalla sala stampa del Franchi per commentare il tracollo viola, con il pesante 4-0 casalingo inflitto dall'Udinese

Approccio : "Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma loro hanno avuto due occasioni e hanno fatto gol, con il cinismo che spesso ci manca. Nella ripresa superare il loro sbarramento non era facile, è stata una giornata storta ma nell’arco del campionato può capitare. Mi dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto: il risultato è pesante ma non vedo l’ora di parlare domattina coi miei ragazzi. Non voglio rovinare un finale di stagione importante. Ora ripartiamo, mi sento anche di ringraziare lo stadio perché ci ha sostenuto anche in una gara così negativa. Mi dispiace per il risultato, i ragazzi danno sempre l’anima… è stata una giornata storta, dobbiamo ripartire”.

Obiettivi: “Non si può fare drammi, non dobbiamo pensare che in queste quattro partite potevamo fare di più. Penseremo solo al Milan e poi si vedrà. Dispiace non aver fatto punti in queste partite ma non è che abbiamo tanto tempo per rimediare. Abbiamo provato a mettere in campo qualità, adesso dobbiamo provare a rimediare nelle ultime quattro gare quello che ci è mancato nelle ultime tre gare".