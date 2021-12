Il ritorno di Ribery: il Franchi lo accoglie con tanti applausi

L'accoglienza del popolo viola per il grande ex

C'era tanta attesa per il ritorno di Franck Ribery allo stadio che lo ha visto protagonista per due stagioni in maglia viola. Il francese affronta quest'oggi per la prima volta da ex la Fiorentina e il pubblico gigliato ha deciso di accoglierlo con tanti applausi al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento. Applausi scroscianti dalla Curva Fiesole che il fuoriclasse francese ha ricambiato, dimostrando ancora una volta quanto in poco tempo Firenze sia entrata nel cuore di Franck