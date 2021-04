Il prossimo turno di Serie A: insidie e opportunità

La trentesima giornata di Serie A che vedete qui sotto a fondo articolo porta con sé per la Fiorentina delle buone opportunità di classifica, ma anche alcune insidie. Vediamole insieme

Opportunità

Intanto la Fiorentina sarà una delle ultime squadre a scendere in campo (domenica alle 20.45) contro una lanciatissima Atalanta. Solo il Benevento scenderà in campo lunedì dopo i viola, tutte le altre rivali per la lotta per la salvezza giocheranno prima. Senza voler pensare di fare calcoli, giocare quando si sa quale risultato hanno conseguito le rivali è senz’altro una buona opportunità soprattutto se gli impegni non sono da poco. La giornata inizia con uno scontro fra Spezia e Crotone che potrebbe essere favorevole agli uomini di Italiano. Nel pomeriggio il Parma ospita il Milan che deve riscattare il pareggio casalingo del turno appena concluso, gara non certo facile per i ducali visto che il Milan soprattutto in trasferta micidiale. Nella serata di sabato scende in campo anche il Torino che va a rendere visita all’Udinese capace di ottime prestazioni, ma anche di gare sottotono. La domenica si apre con Inter-Cagliari, vita dura per i sardi che con una nuova probabile sconfitta vedrebbero allontanarsi ancora di più ila zona salvezza. Nel pomeriggio il Genoa va dalla Juventus che deve assolutamente vincere per restare in corsa per la Champions. Altro impegno molto difficile, come del resto quello dei viola.

Insidie

L’insidia maggiore è rappresentata dall’avversaria di questo turno, l’Atalanta, che storicamente ha nella seconda parte del campionato la sua fase migliore. Non avendo più neanche le coppe, Gasperini potrà preparare la partita di Firenze al meglio. La seconda insidia è invece il rovescio della medaglia dell’opportunità descritta sopra: se le rivali dei viola dovessero ottenere dei punti insperati per gli uomini di Iachini ci sarebbe la necessità assoluta di fare punti e questo non è certo una buona cosa per una squadra non ancora al meglio come la Fiorentina.