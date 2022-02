Il procuratore di Piatek: “Il suo ritorno in Italia? Una bella favola”

Secondo Valerio Giuffrida, il centravanti polacco potrà togliersi diverse soddisfazioni in riva all'Arno

In un'intervista a tuttomercatoweb.com, l'agente Valerio Giuffrida ha parlato anche in modo particolare di uno dei suoi assistiti, ossia il centravanti della Fiorentina Krzysztof Piatek. Del bomber polacco ha detto: "La Coppa Italia è una manifestazione che gli dà sempre grande slancio e fiducia, lui poi è veramente affamato. Noi lo sosteniamo ogni giorno ed averlo riportato in Italia dopo comunque anni di tira e molla ha quasi i contorni di una favola".