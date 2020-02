Ibrahimovic torna a Firenze, quante sfide. In estate fu suggestione o pensiero folle?

Alzi la mano chi non ha sperato per un secondo di vedere Zlatan Ibrahimovic con la maglia della Fiorentina. La sbornia estiva dell’arrivo di Rocco Commisso e dei suoi dollari aveva alimentato la voce di un tentativo della società viola di ingaggiare il fuoriclasse svedese. Nelle strategie del club l’idea di prendere un nome altisonante c’è stata fin dal primo giorno, non è un caso che a Firenze sia sbarcato un quasi pallone d’oro come Franck Ribery. Ibra è stato un pensiero, una suggestione mai realmente vicina a diventare attuale. Ma solo l’idea di accostare nomi così alla Fiorentina e non essere passibile di telefonata al 118 fa capire come sia cambiato il vento da queste parti.

Sabato sera Ibra tornerà al Franchi da avversari, ancora una volta. Fin qui ha sfidato la Fiorentina per tredici volte segnando ben otto gol. Altrettante volte ha vinto, in cinque occasioni ha pareggiato ed in una sola circostanza ha perso. A marzo del 2017, sempre come giocatore del Milan, venne espulso per frasi offensive. Questa volta ritorna con qualche anno in più, da regista offensivo che poco si muove ma che molto fa girare i compagni intorno. Stefano Pioli ha trovato un prezioso alleato, un campione con le spalle larghe che lo sta aiutando ad uscire dal momento complesso.

Come marcarlo? Beh, non ci permettiamo di dare consiglio in questo senso. E’ scontato dirlo, ma per Pezzella e gli altri sarà certamente un test complicato. Dal punto di vista atletico Milenkovic potrebbe fronteggiarlo bene, ma sarà Iachini a decidere come arginare quel trentottenne ancora capace di incidere nel nostro campionato.