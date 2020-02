Iachini: “Felice di aver preso la Fiorentina in corsa, qui mi amavano anche da calciatore”

Beppe Iachini, attuale allenatore della Fiorentina, ha parlato di Sassuolo-Brescia, sfida in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium che, salvo diverse indicazioni, si giocherà a porte chiuse. Che partita prevede da doppio ex Iachini? Le sue risposte a Brescia Oggi e alcuni passaggi anche in chiave Fiorentina:

Dico quello che penso: non ci sono favoriti, può succedere di tutto. E mi aspetto di tutto. Sono contento, a Firenze sto benissimo, mi avevano accolto alla grande anche quando ero un calciatore. Sono stato felice di rispondere alla chiamata, a stagione iniziata, pur sapendo che sarebbe stata dura. E sarà dura per il Brescia, per il Sassuolo, anche domenica. Rifiutati 45 milioni del Napoli per Tonali? Il presidente del Brescia è persona competente, avveduta. Se ha rifiutato proposte allettanti ha i suoi buoni motivi. Tonali è da vedere. È forte, fortissimo. Ha qualità, personalità. È già una realtà, può avere un grande futuro in Nazionale.