Iachini: “Cutrone-Vlahovic un’opzione, ma solo quando Chiesa sarà al top. Oggi contava vincere”

Nel post partita di Fiorentina-Spal, il tecnico viola Beppe Iachini ha parlato così a Sky Sport:

“Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, stiamo vivendo un momento delicato altrimenti non ci sarebbe stato bisogno del cambio. Stiamo lavorando da 12 giorni, c’è disponibilità e voglia di crescere. Ci dobbiamo conoscere di più, oggi abbiamo iniziato bene poi quando abbiamo sbagliato qualche passaggio è subentrata la paura. In certi momenti della stagione è meglio giocare fuori che in trasferta, al Franchi abbiamo un eccessivo timore ma miglioreremo anche in questo. Ci interessava solo vincere, perché erano diversi mesi che non vincevamo al Franchi ed è un’iniezione di fiducia per la squadra”.

Sui singoli: “Chiesa? Va solo ringraziato, ci mette impegno. Il ragazzo viene dall’infortunio alla caviglia, sta recuperando dopo aver saltato alcuni allenamenti. Nella prima partita riesci a sopperire ai problemi, vogliamo riportarlo presto al massimo. Boateng-Vlahovic? In settimana l’ho visto più affaticato rispetto alla scorsa che portava a Bologna. Da allenatore devo preparare una prima partita e una seconda (quella di mercoledì): mi sono tenuto un asso nella manica visto che Cutrone non aveva i 90 minuti nelle gambe. Entrando nella ripresa Vlahovic poteva incidere con la sua freschezza. Giocare con due punte? Avevo pensato anche a Chiesa sulla fascia e due punte, ma lo farò solo quando Federico starà bene fisicamente. Strada facendo magari avremo opportunità di fare qualcosa di diverso: oggi devo navigare a vista”.