Iachini: “Ai punti avremmo vinto. Chiesa bene da esterno, stiamo lavorando al tridente”

A Dazn ha parlato anche il tecnico viola, Beppe Iachini:

Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo in fase difensiva, così come nel possesso palla, nella ripresa invece non abbiamo rischiato in pratica niente e se fosse finita ai punti avremmo vinto. E’ già qualche settimana che stiamo lavorando sul doppio centravanti con Chiesa esterno ed un centrocampista in meno, sapevo che contro il Milan sarebbe stata un’opzione da poter utilizzare. Peccato per la parata alla fine del loro portiere su Caceres. Siamo insieme da 45 giorni, possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. Chiesa tornato sull’esterno? In fascia è nelle sue vesti, l’ho fatto giocare da punta fino ad ora per fargli recuperare la condizione, adesso potrà tornare a giocarci più spesso. Lo spirito della squadra è quello giusto.