Cesare Prandelli ha convocato i venticinque calciatori della rosa per il mini-ritiro in vista della sfida di domani sera, al Franchi, contro la Roma. Squadra al completo, dunque, per fare gruppo considerando l’importanza del match. Ci sono anche i due acciaccati Bonaventura e Kouame, i quali molto probabilmente non saranno della gara. Dopo la notte che verrà trascorsa a Villa Olmi, la comitiva tornerà al centro sportivo dove alle 11 è in programma la rifinitura.