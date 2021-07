Guetta: “Antognoni, fine senza logica. Non si può litigare con tutti”

Il direttore del Pentasport commenta la spiacevole questione legata all'addio dell' "Unico 10" Giancarlo Antognoni

"Che amarezza, ma sapevamo che sarebbe finita così. Vicenda andata troppo per le lunghe. Ritengo che la Fiorentina abbia sbagliata nel modo più assoluto. Quasi sempre quando c'è un addio/litigio la colpa viene attribuita agli altri... Antognoni però non è come tutti gli altri. Giancarlo è la storia della Fiorentina. Leggendo il comunicato del club apprendiamo che gli è stato offerto un ruolo non suo che mai ha ricoperto in carriera. Non vedo come abbia potuto improvvisarsi a 67 anni in nuovo contesto. La situazione è complessa, il calcio è anche memoria. Mi dispiace molto, questa è una fine senza logica. Nel calcio servono anche amicizie, non si può litigare con tutti."