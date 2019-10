Gregucci: “Tifavo per Tonali alla Fiorentina. In viola c’è un altro gioiello”

L’allenatore Angelo Gregucci, ex Fiorentina con Mancini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Tonali? Speravo che diventasse viola, sarebbe stata la soluzione giusta per lui. Cellino però non è un interlocutore facile, ho tifato per la Fiorentina in questa vicenda. Tonali è il miglior giovane per tigna e personalità, è silenzioso ma vede bene davanti a sè. Firenze, in questo momento, sarebbe stata la piazza giusta per lui. Gli avrebbe dato qualche pressione in più rispetto a Brescia, il salto si vede in questi passaggi. Castrovilli? Va tenuto d’occhio, si sta affermando. Balotelli? Lo abbiamo avuto al Manchester City, Brescia è casa sua. Mario è all’ultimo giro del calcio importante, per farla breve deve fare come Baggio proprio in quella città. Adesso Balotelli ha un biennio decisivo, se dimostrerà il suo valore potrà tornare in azzurro e giocare Europei e Mondiali. Sennò rimarrà un giocatore che ha sfruttato solo la metà delle sue qualità.