Graziani: “Vlahovic mi piace, ha il cattivo addosso. Una volta gli dissi…”

Il commento di Graziani sulla crescita del 9 della Fiorentina, già arrivato a quota 16 reti in stagione

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando tra le altre cose del percorso di crescita di Dusan Vlahovic: "Quanto manca a Vlahovic per raggiungere Belotti? Manca tanto. Ho visto tanti giocatori che hanno fatto dei bei gol e poi si sono persi strada facendo. Ma Vlahovic mi dà fiducia perché è tignoso, ha il cattivo addosso , si pone obiettivi e ha voglia di arrivare. Ma un anno non mi basta: voglio vedere due-tre anni, poi ne riparliamo".

"La salvezza? Stiamo recuperando alla grande l'aspetto psicologico, sono fiducioso. Vlahovic lo incontrai tempo fa davanti al centro sportivo e gli dissi: guarda, te devi migliorare nello smarcamento, non ti muovi abbastanza bene. E gli dissi anche: guarda sempre Ribery, se ti muovi nel modo giusto lui ti mette sempre davanti alla porta. Ribery? A me piace sia come calciatore, perché fa ancora la differenza, e per i ragazzi più giovani un punto di riferimento come lui è un valore aggiunto. Lo terrei, poi è chiaro che si deve ridurre un po' l'ingaggio".