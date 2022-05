Graziani: “Saluto di Borja sarà emozionante. Stagione viola importante”

L'ex viola Ciccio Graziani, ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Roma e il saluto di Borja Valero al Franchi

L'ex viola, Ciccio Graziani, è intervenuto a Viola, programma su RTV38 diretto da Gianfranco Monti, per parlare della partita di domani della Fiorentina contro la Roma: "Io non sono amareggiato per la stagione fatta dai viola. Hanno vinto grandi partite e battuto la testa in altre dove potevano aver fatto meglio, ma sicuramente non possiamo buttare tutto al vento".