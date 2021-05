Graziani: “Non credo alla cessione di Vlahovic. Allenatore? Arriva uno bravo”

Graziani al Pentasport: "Alla Fiorentina arriverà un allenatore bravo"

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "Vlahovic? Io non credo che si muova da Firenze, con il rinnovo arriverà a percepire due milioni di euro. Voglio ancora aspettare un anno a vedere la crescita di Dusan, oggi il suo valore non è veritiero. Bisogna vedere se si ripeterà, torneranno a riempirsi gli stadi e ci sono tante variabili, voglio vedere come risponde il ragazzo. La Fiorentina non può presentarsi senza Vlahovic il prossimo anno, qualsiasi allenatore vorrà ripartire da lui. Allenatore? Speravo Gattuso, alla fine io sono convinto che la scelta andrà su un allenatore bravo. Quest'anno ci sono state tante scelte sbagliate, se si mantiene uno zoccolo duro di questa squadra con 5-6 giocatori di contorno penso che si possa guardare al futuro con ottimismo. Presto Commisso porterà la Fiorentina a traguardi più prestigiosi. Serve un allenatore che prenda coscienza di ciò che serve, calciatori utili alle proprie idee di squadra".