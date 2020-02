Giudice Sportivo, una giornata a Dalbert dopo il rosso contro il Milan. E un ex viola in B ne prende due

Una giornata di squalifica a Dalbert “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Ecco quel che si legge nel comunicato del Giudice Sportivo reso pubblico dal sito della Lega Serie A; tutto nella norma, all’assenza del brasiliano Iachini porrà rimedio con il connazionale Igor o con Venuti.

Due giornate, invece, per l’ex viola Bojinov, che non ha neanche fatto in tempo a scendere in campo con la maglia del Pescara (LEGGI)