Gioia Amrabat-Kouame: convocati con le proprie nazionali per le qualificazioni alla Coppa d’Africa

Dopo la delicatissima trasferta di Parma, il campionato della Fiorentina verrà interrotto dalla pausa delle nazionali. Ma molti dei giocatori viola non si fermeranno. Si preannunciano infatti moltissime colorazioni tra le fila gigliate. Due di queste sono già ufficiali e riguardano le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Le nazionali del continente africano hanno infatti reso noti i nomi dei convocati e tra questi troviamo due giocatori viola. Trattasi di Amrabat e Kouame che saranno protagonisti rispettivamente delle doppie sfide tra Marocco e Repubblica Centro Africana per il centrocampista. E quella tra Costa d’Avorio e Madagascar per l’ex attaccante genoano.