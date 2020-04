Giani sul campionato: “Plausibile giocare a porta chiuse, ma il campionato resterebbe falsato”

Il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani ha parlato a Radio Bruno della ripresa del campionato :

Organizzare una chiusura a stadi chiusi con la trasmissione in tv mi sembra plausibile. La situazione sanitaria sta andando in una direzione chiara, in altri paesi hanno chiuso il campionato. Dichiarazioni Spadafora? Meno si parla e meglio è, gli va riconosciuto comunque l’impegno. Va trovata una soluzione ma è evidente che il campionato sarebbe falsato dall’interruzione.