Giampaolo: “Fiorentina una squadra, il Milan sembrava non si fosse mai allenato insieme”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la pesantissima sconfitta contro la Fiorentina:

“Oggi la partita è stata giocata male, con poco senso dell’ordine e attenzione collettiva. Gli spunti individuali lasciano confusione in alcune fasi di gioco, serve essere squadra. Tifosi giustificati, sono abituati a ben altro. Mi assumo le mie responsabilità e vado avanti, perchè sono sicuro delle mie idee. Aspettative? Stasera la squadra sembrava non si fosse mai allenata insieme, e questo mi infastidisce. Si possono anche perdere le partite, ma facendo belle cose. La Fiorentina è una squadra forte ed esperta, che sa giocare le partite, noi dobbiamo essere in grado di giocare queste partite. Devo lavorare per far diventare questi ragazzi una vera squadra.”