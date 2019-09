Ghirelli: “Le seconde squadre in Serie C? La Fiorentina ci sta pensando”

Non solo la Juventus, ma anche la Fiorentina vuole una seconda squadra, composta da giovani, che possano giocare in Serie C. A dirlo è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che nelle scorse settimane ha incontrato il club viola. Il dirigente sportivo rivela a Rai Sport: “Sono venuti a trovarmi i nuovi rappresentanti del club gigliato, anche loro stanno pensando in vista della prossima stagione alla realizzazione di un’Under 23 da iscrivere nel nostro campionato, per far crescere i loro giovani calciatori. Spero che tante società di Serie A seguano l’esempio della Juventus e lavorino in questa direzione“.