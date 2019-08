Gerolin su De Paul: “Ecco dove lo vedo bene in campo”

L’ex dirigente dell’Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

De Paul? Lo vedo bene nel 4-2-3-1 dietro la punta con la possibilità di svariare in attacco, non lo vedo bene sulla fascia dove avrebbe troppi compiti difensivi. E’ cresciuto molto, ha conquistato la nazionale, è un giocatore di caratura internazionale. La Fiorentina sarebbe un miglioramento per lui, è un giocatore duttile. Il reparto d’attacco con Ribery, Sottil, Chiesa e De Paul sarebbe completo. Prendere i giocatori dall’Udinese è sempre un rischio, bisogna essere bravi nella scelta.