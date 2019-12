Gerolin: “mercato invernale finestra favorevole per la Fiorentina, Florenzi un gran colpo”

Queste le parole di Manuel Gerolin ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Florenzi in viola? È un giocatore d’esperienza, un nazionale. Ha già dimostrato di essere di alto livello, farebbe sicuramente comodissimo alla rosa della Fiorentina. Una cosa positiva per Florenzi l’essere versatile nelle varie zone del campo, magari può diventare un limite per gli sbocchi della sua carriera non essere specializzato.

Chiesa vuole andare via? Con i giocatori importanti che vogliono andare via non è semplice, devi essere bravo a valorizzare il patrimonio, dopo la legge Bosman. Una sfida per ogni direttore sportivo che deve essere abile, per tutelare la sua società.

Chi è la sorpresa? Ogni anno sempre una sorpresa: l’Atalanta si sta confermando, il Cagliari può esserlo. Possono arrivare in alto e insidiare il quarto posto, le prime tre mi sembrano inarrivabili, una spanna sopra alle altre. È un campionato difficile, ti devi preparare prima arrivando sui giovani di talento, la squadra nel complesso si fa in estate. A gennaio si possono fare degli aggiustamenti, prendendo giocatori dalle grandi squadre che sono un po’ in difficoltà; per la Fiorentina può essere un mercato favorevole.

Dove può arrivare con Commisso? Non credo che la Fiorentina si possa paragonare alle grandi piazze internazionali, credo che debba trovare e tenere la sua linea: giocare bene, ottenere risultati. Deve mantenersi sulla sua dimensione: lottare per la CL, non può competere con le grandi d’Europa: Barcellona, Bayern etc. Questo lo si fa costruendo, come per Atalanta e Lazio, e ci si possono togliere grandi soddisfazioni.