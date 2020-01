Gasperini: “Noi troppo affaticati, potevamo vincere ma la Fiorentina lo ha voluto di più”

Ai microfoni della RAI si è fermato Gian Piero Gasperini:

“La squadra mi sembrava affaticata ma forse non aveva recuperato dalla partita di Milano e non andava nel modo abituale. Potevamo vincere, ma la Fiorentina aveva più energie di noi. Caldara? È stato propositivo, anche se abbiamo sbagliato qualche gol troppo facile. Pensavo fosse più indietro fisicamente, non giocava da tanto. Nei primi allenamenti l’ho visto bene e oggi ha detto una buona partita, secondo me è stato positivo. Dopo il pareggio pensavamo di poterla vincere, ma la Fiorentina ha saputo portare a casa il successo. Nel primo tempo abbiamo creato anche senza Gomez, Ilicic e Zapata, anche se a livello di occasioni da rete ne abbiamo avute. Ora cerchiamo di stare dentro tutti gli obiettivi per dare il massimo. Abbiamo provato a superare il turno oggi e anche in campionato abbiamo girato quarti. Possiamo ripeterci e poi avremo la Champions, una ciliegina a parte. Peccato uscire così, avevamo creato i presupposti per passare. Il fenomeno dell’Atalanta è dovuto a tutte le componenti che abbiamo, ma se non siamo al meglio delle nostre possibilità anche partite come oggi possono tradursi in sconfitta”.