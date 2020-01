Fascetti: “Gli insulti a Gasperini? Putroppo è una battaglia persa. Parliamo della partita”

Non si placano le polemiche, nel day-after, tra Gasperini e i tifosi viola. Sulle accuse del post partita del tecnico atalantino è voluto intervenire il presidente Commisso, prima di partire per gli USA (LEGGI QUI).

Sul tema è intervenuto anche Eugenio Fascetti, ai microfoni di TMW:

Il pubblico dietro alle panchine se la prende spesso con l’allenatore, c’è gente che rompe le scatole per tutta la partita. Questa la chiamo ignoranza. Non credo sia normale che in certi stadi entrino persone soltanto per offendere, poi lascerei perdere la questione: è una battaglia persa, lo dico a malincuore. Gasperini non so se ha fatto bene o male a rispondere, è un sanguigno. Farei un invito a moderare i termini. Peccato perché la partita era stata interessante: vincere in dieci contro i bergamaschi è una bella iniezione di fiducia per la banda di Iachini.