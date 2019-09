Le indecisioni di ieri in Champions League non sono le uniche accusate da Rafael Toloi nel corso di questo primissimo scorcio del 2019/20 dell’Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina, visto che già in occasione del match contro il Torino si era segnalato per almeno un paio di errori che hanno agevolato i gol granata. Ad ogni modo – scrive CalcioAtalanta.it – nulla che possa scalfire l’importanza del calciatore nelle idee gasperiniane, complice anche la grande abilità dell’ex Roma a capire le situazioni tattiche in maniera notevole. Una peculiarità fondamentale per il gioco “uomo contro uomo” che spesso propone il tecnico di Grugliasco. Lo stesso allenatore nerazzurro lo sa bene e spera di poter ritrovare presto il perno dei suoi equilibri difensivi.